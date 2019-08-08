اغتيال مصري في إيطاليا بسبب خلافات مالية مع أصدقائه

أصدرت وزارة القوي العاملة، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع لها بالقنصلية المصرية بميلانو بمتابعة حادث مقتل شاب مصري في ميلانو مع متابعة سير التحقيقات الجارية من جانب السلطات الإيطالية بالتعاون مع القنصلية المصرية، فضلا عن إنهاء الإجراءات الخاص بشحن الجثمان لأرض الوطن والوقوف علي مستحقاته لدي جهة عمله والتأمينية.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن المستشار العمالي بميلانو عزت عمران كشف تفاصيل مقتل المصري ويدعي ميلاد شاكر كامل جرجس وعمره 30 عاما وترجع جذوره إلي أسيوط حيث يقيم في مدينة ميلانو بشارع المنزه ويعمل فى مجال التشييد والبناء وتم العثور علي جثمانه داخل السكن الذي يتشارك فيه مع مصريين آخرين غارقًا في دمائه إثر طعنات بآلة حادة فى صدره ورقبته.

وأضاف أن الجيران محل سكنه سمعوا صرخات “ميلاد” وتم إبلاغ الشرطة التي اصطحبت 4 شباب كانوا يسكنون معه بنفس الشقة إلي مركز الشرطة للتحقيق معهم حيث يرجح أن يكون أحدهم هو القاتل إثر خلافات مالية.

ويتواصل حاليا مكتب التمثيل العمالي بميلانو مع أصدقاء القتيل ميلاد شاكر كامل لبحث وضعه من حيث الإقامة ومستحقاته التأمينية.