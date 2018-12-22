افتتاح أول وحدة لزراعة الأسنان بصحة الشرقية

كتب : محمد يعقوب

قام اليوم السبت الموافق ٢٢/ ١٢/ ٢٠١٨ الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بإفتتاح وحدة غرس وزراعة الأسنان بمستشفي الزقازيق العام لأول مرة بمستشفيات مديرية الشئون الصحية بالشرقية بحضور قيادات طب الأسنان وإدارة المستشفيات والمكتب الفني بالمديرية وإدارة مستشفي الزقازيق العام حيث تم إجراء عدد ٢ حالة زراعة أسنان مجانا .

كما أن الوحدة تقدم خدمات طب الأسنان من غرس وزراعة وتركيبات ثابتة بالإضافة للخدمات المتوفرة من حشو العصب وعلاج الجذور والعمليات الجراحية الصغري ويأتي هذا العمل بعد إفتتاح قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفي القنايات في أقل من شهر لتشهد الشرقية طفرة فى منظومة علاج الاسنان بالمؤسسات الحكومية بالشرقية .

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