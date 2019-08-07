عاجلعربى ودولى

افغانستان : مصرع 5 واصابة نحو 115 شخصا في انفجار سيارة مفخخة

7 أغسطس، 2019
536 أقل من دقيقة

افغانستان : مصرع 5 واصابة نحو 115 شخصا في انفجار سيارة مفخخة
كتبت منى توفيق
اكدت السلطات اﻷفغانية اليوم اﻷربعاء مصرع 5 واصابة نحو 115 شخصا في انفجار سيارة مفخخة استهدفت مركز الشرطة في كابل وادى اﻹنفجار الى تصاعد سحب الدخان فوق العاصمة كابل فيما تحطم زجاج محلات التجارية البعيدة عن الموقع حسبما افاد مسؤولين افغان وقد اعلنت حركة طالبان في بيان لها تبنيها الاعتداء وقالت ان انتحاريا منها هاجم مركز تجنيد وان عدد كبير من الجنود ورجال الشرطة قتلوا في الهجوم بينما السلطات تنفي وتقول ان اغلب القتلى والمصابين من المدانيين
ويذكر ان تصاعدت اعمال العنف في ارجاء افغانستان وفي كابل في الوقت التي تجري الولايات المتحدة وحركة طالبان مفاوضات للتوصل الى اتفاق سلام قبل اﻷنتخابات المرتقبه في 28 ستمبر المقبل
وفي خبر عاجل ارتفاع عدد القتلى التي استهدف مركز الشرطة في كابل الى 18 شخصا واصابة 110 اخرين

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

24 يونيو، 2019
711

شريف حمدان “ الملحن “ يبدع مع حكيم في أغنية متجمعين بأفتتاح كأس الأمم الافريقية

21 أكتوبر، 2018
244

تعرف على إيجابيات قانون مزاولة الطب وتخفيض عدد سنوات الدراسة

26 يناير، 2019
682

محكمة بريطانية: رئيس الوزراء القطري السابق طلب عمولة من بنك باركليز

25 أبريل، 2019
590

مفاجأة بتشكيل الأهلي لمواجهة المصري

إغلاق