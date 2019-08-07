افغانستان : مصرع 5 واصابة نحو 115 شخصا في انفجار سيارة مفخخة

كتبت منى توفيق

اكدت السلطات اﻷفغانية اليوم اﻷربعاء مصرع 5 واصابة نحو 115 شخصا في انفجار سيارة مفخخة استهدفت مركز الشرطة في كابل وادى اﻹنفجار الى تصاعد سحب الدخان فوق العاصمة كابل فيما تحطم زجاج محلات التجارية البعيدة عن الموقع حسبما افاد مسؤولين افغان وقد اعلنت حركة طالبان في بيان لها تبنيها الاعتداء وقالت ان انتحاريا منها هاجم مركز تجنيد وان عدد كبير من الجنود ورجال الشرطة قتلوا في الهجوم بينما السلطات تنفي وتقول ان اغلب القتلى والمصابين من المدانيين

ويذكر ان تصاعدت اعمال العنف في ارجاء افغانستان وفي كابل في الوقت التي تجري الولايات المتحدة وحركة طالبان مفاوضات للتوصل الى اتفاق سلام قبل اﻷنتخابات المرتقبه في 28 ستمبر المقبل

وفي خبر عاجل ارتفاع عدد القتلى التي استهدف مركز الشرطة في كابل الى 18 شخصا واصابة 110 اخرين