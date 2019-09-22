الأئمة الإخوان بمساجد القليوبية قنبلة موقوتة تهدد الأمن القومي المصري .

في مؤتمر الشباب الثامن وتحديدا في فقرة اسأل الرئيس توجه الرئيس السيسي حفظه الله إلى وزير الأوقاف قائلا : حتى أهل الدين مش حاسين بالمشكلة مش شايفينها مش شايفين أن فيه مشكلة أساسا . وصدق الرئيس السيسي لأن وزارة الأوقاف مليئة بالأئمة الذين ينتمون إلى الجماعة الإرهابية وتمكنهم إدارات الأوقاف من أكبر المساجد وفي الوقت ذاته تبعد وتضايق على الأئمة أصحاب المنهج السليم والفكر المعتدل وتلقيهم في الزوايا والمساجد الصغيرة ولأن الوساطة والرشوة تلعب دورا هاما في تمكين أصحاب الفكر المتعفن من هذه المساجد الكبيرة . ونحن نتكلم تحديدا عن إدارة أوقاف القناطر الخيرية ،ففي مدينة القناطر نفسها يوجد مسجد الجمعية الشرعية ولا يخطب فيه إلا الأئمة الإخوان أمثال : محمود البكري ، ومحمد عبد الرازق وهما من الإخوان ؛ فمحمد عبد الرازق هذا المذكور كان إماما لمسجد ميدان القناطر ، وذات عام وفي صلاة التراويح دعا قائلا : اللهم عليك بالجيش المصري ودعا على الدولة مما دعا الناس إلى الإنكار الشديد عليه وكادوا أن يضربوه ونقلته الإدارة إلى مسجد آخر ، وما زال على منهج الإخوان . وأما محمود البكري فهو إخواني منذ النشأة وهو الآن إمام لمسجد في قرية الخرقانية وفي مسجد مستشفى القناطر يوجد إمام اسمه / عبد الرحمن الطوخي وهو ينتمي إلى حزب النور ، ومن العجيب أن هذا الإمام حصل على لقب الإمام المثالي منذ أربعة أعوام عندما كان مدير الإدارة المدعو/ موسى حسن موسى وسوف نتكلم عنه بعد قليل . فإذا ما انتقلنا إلى قرية المنيرة وجدنا في مسجد الرحمة إماما يدعى محمد صلاح سالم وهو إخواني وكان يدعو الناس إلى انتخاب مرشح الجماعة ناصر الحافي ، وفي عزبة السيد محمد يوجد مسجد / المستشار عادل عبد الباقي وإمامه اسمه / طارق عبد الكريم عتمان وهو إخواني محترق وكان يكفر حسني مبارك وبعدها قام بتكفير الفريق أحمد شفيق أيام انتخابات الرئاسة مما أغضب الناس وهو في هذا المسجد منذ ما يزيد على ثمانية أعوام . وبالمرور على طريق القناطر _ الحادثة نجد مسجد بر الوالدين ، ويخطب فيه خطباء مكافأة ، كلهم ينتمون إلى الجماعة المحظورة . وأما قرية الخرقانية فعند مدخلها مسجد الرحمن وهو مسجد الجمعية الشرعية سابقا ولا يخطب فيه إلا الأئمة الإخوانيون ، وفيها مسجد محمود خليل وإمامه يسمى عادل محمد صباح ، وهو إخواني من المنيرة ، وعنده حضانة يعلم الأطفال فيها أن الجيش خائن ، وأن السيسي قاتل ، وهذا الإمام كان قبل ذلك إماما لمسجد في قرية بهادة أيام فض اعتصام رابعة ، وقتل فيها أحد شباب بهادة من الإخوان وقام عادل هذا يحرض الناس ضد البلد ، وسمح لمدرس إخواني لاعلاقة له بالأوقاف سمح له أن يخطب في الناس ودعا على الجيش ، فهاج الناس عليهم واكتفوا بإخراجهم من المسجد ، وبالخرقانية أيضا مسجد الزاوية لا يخطب فيه إلا الأئمة الإخوان . وفي قرية شلقان يوجد بها إمامان متعاطفان مع فكر الإخوان وهما أحمد عفيفي ، والآخر اسمه عبد البديع ، وأما قرية أبي الغيط ؛ ففيها بعض أئمة الإخوان ، وعند مدخل عزبة شرارة يوجد مسجد التقوى وإمامه يدعى محمد جلال عبد العزيز وهو إخواني ، ورآه بعض زملائه في مسيرة للتحريض على البلد ، وبالنسبة لقرية باسوس ؛ ففيها عدد لا بأس به من الإخوان مثل : عواد خليل محمد ، وهذا الرجل يتفاخر بأنه ذهب إلى اعتصام رابعة ، ويحرض الناس ضد البلد ، وفي مسجد الصديق بباسوس يوجد إمام اسمه / عوض عز الرجال وهو يتبع حزب النور . وأما عرب شركس ففيها مسجد وإمامه اسمه / محمد حسن وهو إخواني قح ومعروف بذلك ، وفي مدخل قرية أجهور الصغرى يوجد مسجد العجرودي وإمامه اسمه / أحمد شحوت ، وكان معتقلا أيام حسني مبارك ، وكان إخوانيا ومازال إلى الآن وهذا كله يحدث على مرأى ومسمع من الشيخ / نجاح سلامة مدير إدارة أوقاف القناطر . وأما المحسوبية فلها دور هام فهذا مسجد أبي بكر الصديق بقرية البرادعة تم تجديده وطلب الأهالي من المدير خطيبا معينا صاحب فكر وسطي معتدل ومنهج سليم ، فرفض المدير طلبهم وبعث إليهم خطيبا اسمه أحمد محمدي ؛ لأن له واسطة وهو مفتش عام اتصل بالشيخ نجاح وطلب منه تكليفه بهذا المسجد وهناك مساجد فارغة ويطلب بعض الأئمة الانتقال إليها لقربها من محل سكنهم ، فيرد المدير قائلا : هذا المسجد أحجزه لإمام تبعي ، وهناك كثير من الأئمة تقدم فيهم الشكاوى فيرفض المدير نقلهم إما لأنهم من معارفه أو لأن لهم أقارب في الإدارة أو لأن لهم واسطة . وأما إدارة أوقاف قليوب ، فعلى رأسها مدير الإدارة واسمه موسى حسن موسى وهو ينتمي إلى الجماعة الإسلامية ، وكان موقوفا من جهة الأمن ، وتم تحويله إلى الأعمال الإدارية ، ولما قامت ثورة يناير ، قام برفع دعوى ليعود إلى الخطابة ونجح في ذلك وتمت ترقيته إلى مفتش ، ثم إلى مدير وهو يتصيد الأخطاء للأئمة الذين لا ينتمون إلى الجماعة الإخوانية ، حتى أنه عندما كان مديرا لإدارة أوقاف القناطر قام أحدالمفتشين بتغييب إمام أربعة أيام في دفتر المسجد ، فرفض الشيخ موسى أن يوقع الجزاء على الإمام المتغيب لأنه من معارفه ، وكان بعد انتهاء عمله يمر على مسجد قريته ( الخرقانية) وكان يقوم بعمل تأشيرة مرتين أو أكثر كل أسبوع ، كما حدث في مسجد طميرة ، ومعلوم أن هذا مخالف لقوانين الأوقاف ، ولا ننسى أنه اختار الإمام المدعو / عبد الرحمن الطوخي ورشحه إماما مثاليا مع علمه أنه ينتمي إلى حزب النور ، وفي قليوب أحيانا يقسو على بعض الأئمة فيقوم بنقلهم من مجد إلى آخر قبل مرور شهر واحد على نقله ، وذنب هذا الإمام أنه يحب بلده ولأنه صاحب فكر معتدل ووسطي ، وأما أئمة قليوب ففيهم عدد من الإخوان مثل : عبد الله هنداوي وأما المساجد فحدث ولا حرج فهذا مسجد الخليل بأرض الجهيني بقليوب ، لا يخطب فيه إلا الأئمة الإخوان ؛ لأن صاحب المسجد رجل إخواني وهو معتقل منذ أحداث اعتصام رابعة ، وأما مسجد الصفا الواقع بجوار محطة قطار قليوب فجمهوره وخطباؤه من الإخوان وأذكر أن محمد حسان قد حضر إلى هذا المسجد سابقا

تقرير طارق درويش