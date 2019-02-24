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الأرصاد: ارتفاع غير طبيعي في درجات الحرارة غدا

24 فبراير، 2019
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قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية تسببت في ظهور ظواهر جوية في غير أوقاتها.

وأضاف “عبدالعال”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، المُذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن درجات الحرارة سوف ترتفع غدا نحو 6 درجات لتصل في القاهرة إلى 26 درجة، معقبا: «هذا الارتفاع في درجات الحرارة غير طبيعي»، لافتا إلى أن درجات الحرارة سوف تعود إلى طبيعتها يوم الثلاثاء مرة أخرى إلى 20 درجة.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلي أنه سيكون هناك نشاط للرياح المثيرة للأتربة مع فرصة لسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء.

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