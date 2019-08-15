الأرصاد: استمرار الطقس شديد الحرارة على البلاد غدا.. والقاهرة 41 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلةوتكون درجات الحرارة المتوقعة غدا، على السواحل الشمالية الغربية العظمى 34 والصغر 23، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تكون 36 للعظمى والصغرى 24، وتسجل العظمى على الوجه البحري والقاهرة 41 والصغرى 28، وتكون على جنوب سيناء والغردقة العظمى 39 والصغرى 28، أما شمال الصعيد فتكون 26 للعظمى و42 للصغرى.