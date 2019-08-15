أخبار مصرعاجل

الأرصاد: استمرار الطقس شديد الحرارة على البلاد غدا.. والقاهرة 41 درجة

15 أغسطس، 2019
556 أقل من دقيقة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلةوتكون درجات الحرارة المتوقعة غدا، على السواحل الشمالية الغربية العظمى 34 والصغر 23، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تكون 36 للعظمى والصغرى 24، وتسجل العظمى على الوجه البحري والقاهرة 41 والصغرى 28، وتكون على جنوب سيناء والغردقة العظمى 39 والصغرى 28، أما شمال الصعيد فتكون 26 للعظمى و42 للصغرى.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

24 يونيو، 2019
682

بالمواعيد والقنوات الناقلة.. 3 مواجهات مثيرة بأمم أفريقيا

21 ديسمبر، 2018
186

ترامب يهاجم الديمقراطيين ويتوعد بحل الحكومة بسبب الجدار مع المكسيك

15 يونيو، 2019
620

مصدر أمريكي للحرة: إيران أطلقت صاروخين على طائرتين أمريكيتين في الخليج

10 نوفمبر، 2018
141

اتهامات جديدة بمخالفة الدستور تحاصر ترامب

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق