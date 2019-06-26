الأرصاد تحذر: درجات الحرارة تصل إلى 40.. وتوجه نصائح للمشجعين

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم وغدًا يشهد قمة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمي على القاهرة 40 درجة، منوهًا إلى أن نسب الرطوبة خلال فترة الظهيرة تكون قليلة تصل لـ 25 %.

وأضاف “عبد العال”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” على فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.

وتابع، أن الجو وقت إقامة المباراة سيكون لطيف جدًا، ودرجة الحرارة ستصبح 30 درجة، مناشدًا الجمهور الذي يتوجه مبكرًا للاستاد بوضع واقي للرأس، والإكثار من شرب المياه، مع التوجه للقوافل الطبية الموجود بجوار الاستاد حال شعوره بارتفاع في درجة حرارته.

ونوه، إلى أننا سنشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة نحو 3 درجات وتحسن في الأحوال الجوية اعتبارًا من الجمعة المقبلة.