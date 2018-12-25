“الأرصاد” تحذر: رياح وأمطار غزيرة في القاهرة والمحافظات حتى السبت المقبل

“الأرصاد” تحذر: رياح وأمطار غزيرة في القاهرة والمحافظات حتى السبت المقبل

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد، إن غدا الأربعاء سيشهد تقلبات في الأحوال الجوية.

وتابع «عبدالعال» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «غدا سيشهد نشاطا للرياح وانخفاض في الريح، وسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية، ستصل القاهرة مع نهاية اليوم»، مؤكدا أن البلاد لن تشهد سيول.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد أن موجة الطقس غير المستقرة ستستمر حتى السبت المقبل، مشيرا إلى أن الأمطار ستبدأ فجر الغد على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.