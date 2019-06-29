“الأرصاد” تحذر من موجة حارة جديدة تضرب البلاد الاثنين المقبل

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن المنطقة العربية وأوروبا يتعرضان للمنخفض الموسمي الهندي والذي يتسبب في انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة يستمر حتى أواخر شهر أغسطس.

وأضاف عبد العال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، المذاع على فضائية “mbc مصر”، مساء الجمعة، أن أعلى درجة حرارة تم قياسها على القاهرة 40 درجة، ونسبة الرطوبة لم تنخفض عن 80%.

وأوضح أن درجات الحرارة تشهد انخفاضا ملحوظا غدا السبت وتكون حول معدل 36 درجة في القاهرة، والأحد المقبل 35، موضحا أن البلاد تتعرض لموجة حارة جديدة تبدأ من طقس الإثنين المقبل.