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الأرصاد تعلن انخفاضًا في الحرارة والرطوبة

19 أغسطس، 2019
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قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة جيدة وممتعة للغاية حتى نهاية الأسبوع على مستوى الجمهورية.

وأضاف “شاهين” في مداخلة هاتفية مع فضائية “مصر الأولى”، صباح الاثنين، أن درجات الحرارة ستكون حول المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام، ونسب الرطوبة منخفضة نسبيًا عن الأيام الماضية.

وأوضح، أن هناك سحبًا منخفضة ومتوسطة في سماء البلاد، بما يشبه الطقس الخريفي، وبالتالي نجد استقرارا في حالة الجو، مؤكدًا أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة الأيام المقبلة بمعدل درجة إلى درجتين تقريبًا.

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