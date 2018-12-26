الأرصاد توجه نصائح عاجلة للمواطنين تزامنا مع التقلبات الجوية

نصائح من الأرصاد الجوية للمواطنين

ناشد الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتجنب ممارسة الانشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط .

توقع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يومي الجمعة والسبت على السواحل الشمالية ومناطق من الوجة البحري.

وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من طقس الخميس، فقد يسود الطقس انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 الى 4 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وجاء هذا وفقا لتصريحات صحفية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء فى مصر

أكد خبراء هيئة الأرصاد أن طقس الأربعاء نشاط به الرياح على شمال البلاد والذي يصل على القاهرة والوجه البحرى وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة والتي تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط

وتتواجد سحب منخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والتى يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق الوجه البحرى والتى تمتد الى القاهرة مساء

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

يكون هناك اضطراب وارتفاع الأمواج والذي يتراوح فيه مابين مترين ونصف الى ثلاثة امتار وتكون الرياح السطحية شمالية غربية، وعلى الجانب الآخر نجد هناك ارتفاع فى الموج ما بين متر ونصف الى مترين ولا يصح شمالية غربية فى البحر الأحمر

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء على بعض المحافظات والمدن:

القاهرة العظمى 20 والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12

مطروح العظمى 18 والصغرى 15

سوهاج العظمى 22 والصغرى 09

قنا العظمى 23 والصغرى 10 درجات

أسوان العظمى 24 والصغرى 7

درجات الحرارة العظمى المتوقعة اعتبارًا من الخميس كالآتي:

السواحـل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 18 إلى 17 درجة مئوية

السواحل الشمالية الغربية من 17 إلى 16 درجة مئوية

محافظات الوجه البحري والقاهرة من 17 إلى 16 درجة مئوية

محافظات شمال الصعيد من 17 إلى 18 درجة مئوية

محافظات جنوب الصعيد من 21 إلى 22 درجة مئوية

محافظات جنوب سـيناء من 22 إلى 23 درجة مئوية