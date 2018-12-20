الأرصاد: طقس الجمعة معتدل والعظمى بالقاهرة 20 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا. و تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.وتسجل درجة الحرارة العظمى فى القاهرة 20 درجة.
مقالات ذات صلة
6 أكتوبر، 2018
90
إصابة شخصين في انفجار جسم غريب بالهرم
19 نوفمبر، 2018
33
جيشنا خط دفاعنا وحامينا من خطر اوجاعنا
10 ديسمبر، 2018
30
الحكومة تنفي إلغاء منصب وكلاء وزارة التربية والتعليم بالمحافظات
11 نوفمبر، 2018
29