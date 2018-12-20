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الأرصاد: طقس الجمعة معتدل والعظمى بالقاهرة 20 درجة

20 ديسمبر، 2018
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا. و تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.وتسجل درجة الحرارة العظمى فى القاهرة 20 درجة.

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