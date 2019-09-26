الأمانة الفنية بمجلس مدينة بنها تهيب بالمواطنين سرعة التقدم بلمفات التصالح

التايم المصرية / وحيد العطار

تهيب الأمانة الفنية بمجلس مدينة بنها بمحافظة القليوبية برئاسة المهندس عبد الباقي فكري عبد المؤمن مدير الإدارة الهندسية والمهندسة هبة خيري عبد العظيم مدير التنظيم

بالسادة المواطنين بنطاق مدينة بنها والقري التابعة لها بسرعة التقدم للإدارة الهندسية بمجلس مدينة بنها بملفات التصالح

هذا وقد أكد المهندس عبد الباقي فكري أنه قد تم اشكيل لجنة معاونه للرد علي إستفسارات المواطنين علي مدار الساعة

كما أكد أنه تم إعطاء التعليمات لكافة الوحدات المحلية للقزي بالتيسير علي المواطنين وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية محافظ القليوبية وتعليمات رئيس مجلس المدينة.