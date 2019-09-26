عاجلمحافظات

الأمانة الفنية بمجلس مدينة بنها تهيب بالمواطنين سرعة التقدم بلمفات التصالح

26 سبتمبر، 2019
1٬134 أقل من دقيقة

الأمانة الفنية بمجلس مدينة بنها تهيب بالمواطنين سرعة التقدم بلمفات التصالح

التايم المصرية / وحيد العطار

تهيب الأمانة الفنية بمجلس مدينة بنها بمحافظة القليوبية برئاسة المهندس عبد الباقي فكري عبد المؤمن مدير الإدارة الهندسية والمهندسة هبة خيري عبد العظيم مدير التنظيم
بالسادة المواطنين بنطاق مدينة بنها والقري التابعة لها بسرعة التقدم للإدارة الهندسية بمجلس مدينة بنها بملفات التصالح

هذا وقد أكد المهندس عبد الباقي فكري أنه قد تم اشكيل لجنة معاونه للرد علي إستفسارات المواطنين علي مدار الساعة
كما أكد أنه تم إعطاء التعليمات لكافة الوحدات المحلية للقزي بالتيسير علي المواطنين وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية محافظ القليوبية وتعليمات رئيس مجلس المدينة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

21 ديسمبر، 2018
203

ترامب يهاجم الديمقراطيين ويتوعد بحل الحكومة بسبب الجدار مع المكسيك

19 يونيو، 2019
934

رضوى الشربيني تثير الجدل بمقطع فيديو جديد

21 يوليو، 2019
615

رد ناري من نجيب ساويرس على تعليق شركة لوفتهانزا الألمانية والخطوط البريطانية السفر للقاهرة

14 يوليو، 2019
1٬154

منهم بعض موظفي الحكومة” 13 فئة جديدة محذوفة من البطاقات التموينية وفتح باب التظلمات

إغلاق