الأهلى يضرب الزمالك 3 / 2 ويتوج بالسوبر الـ11

توج النادى الأهلى ببطولة السوبر المصرى للمرة الـ11 فى تاريخه بعد فوزه بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جرت اليوم على ستاد برج العرب.

سجل أهداف الأحمر أجاى “هدفين” وحسين الشحات فى الدقائق 20 و45 و48 ، بينما سجل محمود علاء هدفىّ الزمالك من ركلتىّ جزاء فى الدقيقتين 64 و80. بدأ الأهلى المباراة بتشكيل يضم، فى حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أحمد فتحي – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي “قفشة” – حسين الشحات – رمضان صبحي خط الهجوم : جونيور أجاي.. أما البدلاء :- شريف إكرامي – محمد هاني – حسام عاشور – جيرالدو دا كوستا – وليد سليمان – صلاح محسن – صلاح محسن. بينما يخوض الزمالك بتشكيل يضم محمد عواد فى حراسة المرمى، وخط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى ، وخط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا ويوسف أوباما، وخط الهجوم: أشرف بن شرقى. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد أبو جبل وعبد الله جمعة ومحمود الونش ومحمود عبد العزيز وإمام عاشور وخالد بوطيب ومصطفى محمد. شهدت المباراة بداية حماسية وسريعة من جانب الفريقين، وتسلم محمد مجدى قفشة كرة فى منتصف الملعب وتقدم بها وسط تراجع مدافع الزمالك قبل أن يصوب تسديدة تصطدم بمحمود علاء مدافع الأبيض.. وفى المقابل قاد محمد أوناجم هجمة من الناحية اليسرى قبل أن يتصدى لها محمود متولى. وغادر محمد عبد الغنى المباراة فى الدقيقة 5 بعدما سقط على الأرض بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبى الأهلى، ويشارك بدلا منه محمود الونش. وفى الدقيقة 12 كاد محمد عواد تسبب فى هدف مبكر فى شباك فريقه، بعدما تسلم كرة من حمدى النقاز بشكل سيء ليضغط عليه أجاى ، وتصل الكرة إلى حسين الشحات الذى صوبها ضعيفة فى المرمى لينقذها عواد.. تلاها كرة سريعة من محمد مجدى قفشة صوبها فى مرمى عواد إلا أنها مرت بجوار القائم الأيسر. وفى الدقيقة 20 سجل أجاى هدف التقدم للأهلى من تسديدة صاروخية سكنت الشباك الحمراء، تسلمها من ركلة ركنية من الناحية اليمنى لمرمى الزمالك.. بعدها غادر محمود متولى المباراة بعد الإصابة ليشارك محمد هانى بدلا منه فى الدقيقة 27. وسيطر الأهلى على مفاتيح لعب الزمالك تماما، وتحديدا شيكابالا وأوباما وبن شرقى، كما شن أكثر من غزوة على مرمى الزمالك قادها قفشة وعمرو السولية وأجاى، دون أن يتم ترجمتها لأهداف جديدة. وفى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول يسجل حسين الشحات هدف الأهلى الثانى فى شباك الزمالك ، مستغلا خطأ محمد عبد الشافى داخل منطقة الجزاء لينتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدفين نظيفين. ومع بداية الشوط الثانى، يجرى ميتشو المدير الفنى للزمالك التغيير الثانى بنزول مصطفى محمد على حساب محمد اوناجم، وفى الدقيقة 48 يسجل أجاى هدفه الشخصى الثانى والثالث للأهلى بعدما تسلم كرة وسط مدافعى الزمالك ليضعها بسهولة فى شباك عواد. واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مصطفى محمد فى الدقيقة 63 ، ليسجل منها محمود علاء الهدف الأول للأبيض فى الدقيقة 64، ويجرى الزمالك التغيير الثالث بنزول إمام عاشور بدلا من شيكابالا عقب تسجيل الهدف الأول مباشرة. وفى الدقيقة 71 يدفع فايلر مدرب الأهلى بحسام عاشور بدلا من ياسر إبراهيم للإصابة.. قبل أن يدفع فى الدقيقة 82 بالتغيير الثالث بنزول مروان محسن بدلا من أجاى. وتشتعل الدقائق المتبقية من عمر اللقاء، من جانب الفريقين رغبة فى حسم اللقاء دون جديد لينتهى اللقاء بفوز الأهلى 3-2.