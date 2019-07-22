الأهلي يزف نبأ سار لجماهيره

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية مروان محسن مهاجم الفريق للمشاركة في مباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب اشتكى من كدمة بسيطة في قصبة القدم في نهاية المران المسائي أمس السبت ولكنها لن تمنعه من التواجد في التدريبات الجماعية للفريق اليوم.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا ظهر الثلاثاء المقبل في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الاربعاء ،ومن المقرر ان يستمر الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك الختامية في الدوري العام والمحدد لها الأحد المقبل على استاد برج العرب .