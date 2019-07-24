الأهلي يقترب من لقب الدوري بهدف معلول أمام المقاولون العرب في الشوط الأول

أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهة المقاولون العرب متقدمًا بهدف نظيف في المباراة المقامة على ستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي المباراة ضاغطا ووضحت نية لاعبيه في إحرازهدف مبكر، حيث انطلق محمد هاني من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية إلى وليد أزارو الذي سددها ضعيفة بعيدة عن مرمى محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب.