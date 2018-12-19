قرر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تجميد مفاوضاته مع طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي يوجه ضربة قوية لخليفة محمد صلاح

قرار تجميد المفاوضات مع اللاعب جاء بعد المغالاة المادية التي طالب بها ذئاب الجبل للتخلي عن خدماته والتي وصلت إلى 50 مليون جنيه.

كما جاء التعاقد مع الأنجولي جيرالدو، لتدعيم صفوف الفريق هجوميًا، ليحرم طاهر من ارتداء قميص الأهلي، بالموسم الجاري.

وكان اللاعب الذي يلقبه الكثيرون بخليفة “محمد صلاح” لاعب المقاولون العرب السابق ومنتخب مصر ونادي ليفربول الحالي، أكد أنه لم يوقع أى عقود مع النادى الأهلي أو بيراميدز .

وكتب طاهر عبر حسابه الشخصى على فيس بوك في وقت سابق، “لم أرحل عن نادى المقاولون غير بموافقة النادى واحترامى للعقد معهم، سمعت تقارير إنى مضيت للأهلى وبيرميدز وهذا خبر غير صحيح.. أنا لما أوقع لأحد”.

وكان طاهر قد شارك مع الفراعنة في مباراة المنتخب الوطني الأخيرة أمام تونس والتى انتهت بفوز منتخب مصر بثلاثية مقابل هدفين، في مباراة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة.