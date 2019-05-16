” الأورمان ” توزع ٢٥٠ كيلو لحوم مجمدة علي اهالي مدينه قليوب

القليوبية – دعاء درويش

قامت جمعية الأرمان ، اليوم الأربعاء، بتوزيع ربع طن من اللحوم المجمدة بالمجان، أي حوالي ٢٥٠ كيلو ، علي الأسر الأكثر احتياجا بمركز ومدينة قليوب، وذلك بالمجان بمقر جمعية ” الصفوة ” للخدمات الاجتماعية والإنسانية بقليوب بمناسبة شهر رمضان المبارك .

وقام المهندس سالم صقر مدير المشروعات بجمعية الأورمان بالقليوبيه ، و محمد ابراهيم عبد البر مسئول المشروعات بالقليوبية ، بتوزيع اللحوم علي الأسرة المستحقة بحضور حنان الدالي رئيس مجلس ادراه جمعيه الصفوه والمستشار مصطفي قلديش امين الصندوق بالجمعية ، و هالة النجار ، رانيا يوسف، رباب المنشي، هويدة درويش ، سندريلا الصحافة أعضاء فريق الخير بجمعية الصفوة.