الأولي علي الجمهوريه في الثانويه التجاريه المتقدمه: حصلت علي المركز الأول بالمدرسه عاميين متتاليين والحمدلله الأولي جمهوريه

كتبت – ميرهان مجدي الرفاعي

أحمد الله أنني حصلت علي المركز الأول علي مستوي الجمهوريه هكذا بدأت الطالبه وفاء جمال أحمد حسان من مدرسه بنها الثانويه التجاريه المتقدمه 5 سنوات .

أضافت بأنني مريت بظروف صعبه وأنا في الشهاده الأعداديه وحصلت علي مجموع 206 درجه ودخول الثانوي العام من 210 درجه لذا فضلت دخول الثانوي العام التجاري نظام 5 سنوات وتفوقت والحمد لله وكنت الأولي علي المدرسه في سنه ثالثه وفي سنه رابعه وخمسه أيضا .

أضافت بأنني كنت أستيقظ من نومي في الساعه الخامسه بعد الفجر وأذاكر دروسي طوال اليوم وكنت أحصل علي درس خصوصي في 9 مواد وكنت أنام الساعه 12 ليلا .

أوضحت بأنني كنت أعتمد علي المذكرات الخارجيه وأقوم بحل أمتحانات الأعوام السابقه وأسئله الكتاب المدرسي وهي تهوي الرسم وسوف تدخل كليه تجاره بنها وأنا الفضل في النجاح والتفوق يعود الي الولي عز وجل ومحافظتي علي أداء الصلاه ورعايه الأسره وبر الوالدين .