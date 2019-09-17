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الإسكان تكشف موعد وشروط التقديم في وحدات سكن مصر

17 سبتمبر، 2019
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كشف عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة بداية من 29 سبتمبر الحالي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن أي مواطن سيتقدم لحجز وحدة سكنية سيعلم موقع المشروع السكني، وكيفية الوصول له، مردفا أن من شروط التقديم ألا يكون المتقدم مستفيدا من مشروع الإسكان الاجتماعي من قبل.
وأوضح “المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» مساء اليوم الثلاثاء، أن عملية طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع سكن مصر ستبدأ 29 سبتمبر الحالي.
وأشار “خطاب” إلى أن المواطن في السابق لم يكن يعلم موقع المشروع السكني، مشيرًا إلى أن الوزارة حاليًا تنتهج نهجًا جديدًا، وتتيح معلومات كاملة عن الوحدات السكنية المطروحة.
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