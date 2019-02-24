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الإمارات تصدر قرارا يسعد مواطنيها

24 فبراير، 2019
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أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أمرا بشطب ديون المواطنين بمبلغ يقدر بمئة مليون دولار، وذلك بالتعاون مع أكبر بنوكها.

وقالت الحكومة إن المبادرة يجري تنفيذها من أجل توفير مستوى معيشي لائق لمواطنيها، مشيرة إلى أن برنامج “عفو الديون” يشمل أكثر من ثلاثة آلاف شخص لديهم ديون لمنظمات ائتمانية، بحسب ما ذكرت صحيفة “جلف نيوز” الإماراتية.

ويعتقد ممثلو البنوك أن هذه الخطوة ستقلل من العبء على سكان الإمارات وستساهم في تعزيز “التسامح مع القيم”.

ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها السلطات الإماراتية بالإعفاء عن الديون ففي عام 2012، أعفت السلطات الإماراتية عن ديون بلغت حوالي 540 مليون دولار شملت 6 آلاف مواطن.

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