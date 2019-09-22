أخبار مصر
الاستقرار والهدوء يسيطران علي ميدان التحرير وتواجد امني كبير وحالة استنفار رائعة
كتب طارق درويش
شهد ميدان التحرير حالة من الهدوء والاستقرار اليوم مع وجود استنفار امني غير مسبوق لمواجهة اية اعمال خروج علي القانون .
تواجد رجال الشرطة علي مسافات قريبة في شتي انحاء الميدان مع تواجد كثيف لرجال الشرطة السريين في الشوارع الجانبيةالمؤدية الي الميدان.
وشهدت الحالة المرورية انسيابية ويسر في مرور المركبات و الماره الذين توجهوا الي اعمالهم دون اية عراقيل.
التايم المصرية وصلت لليوم الثالث رصد الميدان عمليا للرد علي الفيديوهات المفبركة و الشائعات المغرضة التي تدعي فيها قنوات الجماعة الارهابية المموالة من قطر وتركيا وجود تظاهرات بالميدان.