أخبار مصر

الاستقرار والهدوء يسيطران علي ميدان التحرير وتواجد امني كبير وحالة استنفار رائعة

22 سبتمبر، 2019
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كتب طارق درويش 

شهد ميدان التحرير حالة من الهدوء والاستقرار اليوم مع وجود استنفار امني غير مسبوق لمواجهة اية اعمال خروج علي القانون .

تواجد رجال الشرطة علي مسافات قريبة في شتي انحاء الميدان مع تواجد كثيف لرجال الشرطة السريين في الشوارع الجانبيةالمؤدية الي الميدان.

وشهدت الحالة المرورية انسيابية ويسر في مرور المركبات و الماره الذين توجهوا الي اعمالهم دون اية عراقيل.

التايم المصرية وصلت لليوم الثالث رصد الميدان عمليا للرد علي الفيديوهات المفبركة و الشائعات المغرضة التي تدعي فيها قنوات الجماعة الارهابية المموالة من قطر وتركيا وجود تظاهرات بالميدان.

 

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