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الاغنياء يزداد غنى والفقراء يزداد فقرا

29 يوليو، 2019
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الاغنياء يزداد غنى والفقراء يزداد فقرا
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أعلن خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ارتفاع معدلات الفقر في مصر إلى 32.5%، وذلك مقابل 27.8% فى بحوث الإنفاق والدخل عام 2015، بعد ارتفاع خط الفقر الوطني إلى 735.7 جنيه شهريًا.
وقال إن متوسط الإنفاق السنوي للأسرة ارتفع إلى 51 ألف جنيه سنويًا مقابل 36.5 ألف جنيه فى المسح السابق عام 2015/2016، فى الوقت نفسه رتفع متوسط دخل الأسرة إلى 58 ألف سنويًا مقابل 44.2 ألف جنيه خلال الفترة نفسها.
وأشار إلى أن الدعم التمويني يغطي 88.5% من الأسر وأنه ارتفع إلى الفي جنيه سنويًا مقابل 860 جنيه فى المسح السابق.
وقال إن المسح تم إجراؤه علي 26 الف أسرة ممثلة لكافة المحافظات ويتم زيارتها ثمان مرات خلال سنتين هي مدة المسح.

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