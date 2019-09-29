أخبار مصر

الاهالي امسكوا بسيدة تخطف الاطفال امام مدرسة الشهيد اسلام رضا بشبرا الخيمة اول

29 سبتمبر، 2019
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كتب محمد طارق
  تمكن الاهالي بمنطقة بيجام  من الامساك بسيدة تخطف التلاميذ من امام مدرسه الشهيد اسلام رضا الابتدائيه الشهيره بيجام القديمة حيث عثر معها علي سكين و مخدر وتم التحفظ عليها وتم الإتصال برجال الشرطه .
كان اللواء طارق عجيزا مدير امن القليوبية قد تلقي بلاغا من الاهالي بانهم القوا القبض علي سيدة تحمل سكين ومخدر امام مدرسة الشهيد اسلام رضا وانها كانت تستعد لخطف الاطفال .علي الفور انتقل لمكان البلاغ العميد صموئيل مأمور قسم اول شبرا الخيمة و المقدم احمد عصر رئيس المباحث  وتم اصطحاب المتهمة الي ديوان القسم لمعرفة تفاصيل تواجدها ولماذا كانت تحمل السكين والمخدر 

 

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