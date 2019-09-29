الاهالي امسكوا بسيدة تخطف الاطفال امام مدرسة الشهيد اسلام رضا بشبرا الخيمة اول

كتب محمد طارق

تمكن الاهالي بمنطقة بيجام من الامساك بسيدة تخطف التلاميذ من امام مدرسه الشهيد اسلام رضا الابتدائيه الشهيره بيجام القديمة حيث عثر معها علي سكين و مخدر وتم التحفظ عليها وتم الإتصال برجال الشرطه .