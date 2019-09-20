الا السيسي يا كلاب

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ورئيس تحرير التايم المصرية

تتعرض مصر الان الي حملة منظمة وممنهجة تديرها عدد من الدول الاجنبية المعادية لاستقرارها والهادفة لاسقاطها بكل ما تملك من قوة باستخدام العملاء و المتأمرين و المأجورين .

وليس بجديد الحرب الشرسة التي تتعرض لها وذلك لان الدول المعادية تعلم علم اليقين ان قوة مصر ستغير من خريطة الوضع الراهن و سيكون للعرب قوة وشأن اخر سيتحقق معه الاستقرار والعروبة المفقودة وهو ما يهدد اطماع وطموحات تلك الدول التي تعيش تطفليا عل ثروات الشعوب العربية عن طريق حرب الوكالة والعمالة باثارة الفوضي و خلق النزاعات والحروب و تعميم الفوضي باستعمال الخونة و الجماعات الارهابية والمموالين

واقول ان الحرب والمعارك ضد وطنا الحبيب مصر لن تنتهي بعد وان اللجان الالكترونية الممولة من قطر وتركيا و المدعمة من امريكا وبريطانيا واسرائيل تواصل اظلاق الشائعات وبث السموم و محاولات اثارة الفوضي والتشكيك في ثوابت وجذور الاصالة المصرية و تشويه الانجازات و تزييف الحقائق بما يحقق اهداف دول العداء

وتجاهل اهل الشر والمجرمين و العملاء ما تحقق في مجالات البنية التحتية و اعادة مصر الي مكانتها الاقتصادية وقوتها العسكرية و الرعاية الاجتماعية وراحوا يسربون الفيديوهات المزورة والاكاذيب المغرضة التي تهدف الي اثارة الزوبعة و نشر افكار الهدم و تسريب اليأس والاحباط الي نفوس الشعب في محاولات مستميتة للوصول الي احلام اسقاط مصر و العودة بها الي نقطة الصفر و اللا عودة

منذ فترة بث الكلب الحقير المخنس المجرم محمد علي الفنان الكومبارس عدة فيديوهات تطاول فيها علي الرئيس السيسي البطل الذي وضع حياته علي يديه في 30 يونيه لانقاذ مصر من عصابة الاخوان الارهابية التي خططت مع دول العداء لاسقاط الوطن في دائرة الانفلات و العنف والقتل والترويع من اجل ارهاق الجيش المصري و تفكيك الشرطة المصرية والوصول الي نقطة الظلام التام .

وانا اقول لهذا العميل الندل ان حذاء الرئيس السيسي برأسك ورأس من تخدم اجنداتهم وتسعي لخدمة اهدافهم وان الشعب المصري بالكامل يقف خلف الرئيس ولن يسمح للفئات الضالة و الماجورين وعصابات التمويل من هز الاستقرار او الخروج علي القانون مهما كانت التضحيات ومهما بلغ الامر .

وان الرئيس السيسي هو رمز الدولة المصرية و باني حضارتها الجديدة ومنقذها من الهلاك والسقوط وان الاساءة الي هذا البطل تعد جرائم لا تسقط با

لتقادم وان الشعب المصري لن يرضي اية افعال او اعمال تنال من شخص رمزها لانه شعب تربي علي الاصالة و العزة والشموخ .

و حتي لا اطيل اؤكد ان ما يثار حاليا مجرد فقاعات هواء ودخان في سحاب و احلام غزاة و اوهام في رؤس اوغاد

وان شعب مصر قادر علي تحقيق المعجزات و اثبات الذات و هو لا يعرف الانين او الاهات وانه شعب بلا كتالوج ولايستطيع احد فك شفراته او الكشف عن اسراره فكم من دول حاولت استعمارة وانتهت احلامه بهزائم قاسية لا ينساها التاريخ وعلي صخرة هذا الوطن تحطمت اطماع الهكسوس والتتار و انهزم بريطانيا و خرجت بالجلاء و تبددت احلام اسرائيل في 73 وضرب الشعب اروع الامثال في التضحية والفداء .

ولان لهذا الشعب قوة تحميه ودرع صلب لا ينكسر استطيع ان اجزم واتيقن ان ايام الفوضي و الانفلات قد اندثرت و لن تعود ابدا فالقوة عنوان والدرع يحمله ابطال وجيش قادر علي الانتصار وشرطة مصرية عنيدة لا تعرف مع الاجرام هزار .

وتحية مني للقائد البطل عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يتحمل فوق طاقته ويبذل الغلي والنفيس من اجل الاستقرار و رفع الشأن المصري عاليا . ولما لا وهو الذي اعاد مصر الي الريادة في كافة المحافل الدولية.

و تحية للجيش المصري الذي يحمي الارض والعرض و تحية للشرطة المصرية التي تضرب اروع الامثال في الاستبسال والفداء لحماية الامن الداخلي وردع المجرمين وتحقيق السلام الاجتماعي وتحية خاصة لرجال الامن الوطني الذين يسابقون الزمن في جمع المعلومات لتوجيه الضربات الاستباقية الي الارهابين و اخوان الشر ..

واخيرا لعن الله معتز مطر ومحمد علي و محمد ناصر وزوبع وكل كلاب الخيانة المرتزقة