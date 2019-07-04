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البدء في تنفيذ قرار النائب العام بالتحفظ علي اموال المتهمين بقضية تحالف الامل

4 يوليو، 2019
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كتب محمد طارق

بدأت اجهزة الدولة تنفيذ القرار الذي أصدره المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام،بالتحفظ على أموال المتهمين في قضية أمن الدولة، المعروفة بـتحالف الأمل، حيث أدرجت نيابة أمن الدولة عددا من الشخصيات السياسية والعامة المتهمين في قضية خلية الأمل من بينهم “زياد العليمى، وحسام مؤنس، ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى، وأحمد تمام، وخالد أبو شادى”.

كانت النيابة قد بدأت تحقيقاتها مع أعضاء خطة الأمل المتعاونين مع جماعة الإخوان الإرهابية، والذى ضم عددا من الشخصيات السياسية والاقتصادية من بينهم زياد العليمى، وحسام مؤنس ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى.

كما تم تحديد وضبط عدد من المتورطين
فى التحرك، والقائمين على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية، وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدين بالبلاد، وهم “مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبد الحميد العليمى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى”، حيث عثر بحوزة المضبوطين على العديد من الأوراق التنظيمية ومبالغ مالية، كانت معدة لتمويل بنود المخطط.

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