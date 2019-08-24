البلاستيك يقدم مباراة كبيرة امام الاسماعيلي علي ملعب دريم

كتب طارق درويش

لعب الفريق الاول بنادي البلاستيك مباراة كبيرة امام الاسماعيلي في اطار استعدادات الفريق لدوري الدرجة الثانية وتجهيزه للصعود الي الممتاز ب

اقيمت المباراة الودية علي ملعب دريم موفنبيك وتقدم البلاستيك علي الاسماعيلي بهدف رائع احرزه برأسه اللاعب ريكو الموهوب من كرة عرضية اقتناصها قبل دفاع الدراويش علي الزاوية القريبة لحارس المرمي

لعب البلاسيك مبارة كبيرة نالت استحسان المدير الفني تامر عبد الخالق و محمد حسن المشرف علي الكرة بالنادي وعضو مجلس الادارة وانتهت المبارة بالهزيمة بهدفين مقابل هدف ..لكن الفريق قدم مبارة طيبة مما دفع الكابتن صبري المنياوي مصافحة جهاز الكرة و الاشادة بامكانيات اللاعبين

وبذل الكابتن عبد المنعم حسن جهود ادارية كبيرة لفتت انظار الجميع

يحاول مجلس ادارة النادي برئاسة حاتم عودة توفير كافة الامكانيات المتاحة لتحقيق امل الصعود الي الدوري الممتاز ب لاعادة التاريخ الكبير لنادي البلاستيك الذي اطلق عليه في الماضي بعبع الكبار بالدوري الممتاز.يتكون الجهاز الفني من الكابتن / تامر عبدالخالق المدير الفنى

الكابتن / احمد البدرى مدرب

الكابتن / محمد أبوالعز مدرب

الكابتن / شريف عبدالمنعم مدرب مساعد

الكابتن / رضا حسين مدرب حراس مرمى

الكابتن / عبد المنعم حسن مدير إدارى

