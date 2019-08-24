البنك الاهلي يستولي علي جزء من ارض نادي البلاستيك بدون وجه حق

كتب طارق درويش

علمت التايم المصرية ان البنك الاهلي استولي بدون وجه حق علي قطعة ارض خاصة بنادي البلاستيك بشبرا الخيمة وان النادي طالب باعادة ترسيم حدوده البالغ مساحتها 16 فدان استقطع منها مركز التنمية الشبابية بشبرا الخيمة افدنة باجراءات يقال انها غير سليمة ثم جاء البنك ليستولي علي مساحة اخري واقام عليها مبني للبنك .

كما علمت التايم ان هناك جهات معنية ستتدخل لحسم الخلاف و اعادة ترسيم حدود ارض نادي البلاستيك عن طريق المساحة .

التايم تنتظر ما سيحدث في الايام المفبلة في هذا الملف