البورصة تخسر 1.9 مليار في ظل تباين أداء المؤشرات

اختتمت البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع من شهر مارس، علي تباين لأداء المؤشرات، والتي بدأتها اليوم بارتفاع وسط حالة من التفاؤل ببدء الطروحات الحكومية وانتهت من الطرح الخاص بنهاية الاسبوع الماضى ، ليبدا الطرح العام على 5 مليون سهم بدء من جلسة اليوم ، وسرعان ماقلص المؤشر الرئيسى مكاسبه ليغلق عند 14819.6 نقطة ، بنسبة صعود 0.11%

وفقد رأس المال السوقى بالبورصة المصرية نحو 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.4 مليار جنيه.

وقال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال أنه بعد التنفيذ المفاجيء لصفقة طرح للشرقية للدخان لايتوقع أي تأثير إيجاب أوسلبي لأسلوب الطرح علي السوق أنما سيكون السوق متأثرا أكثر ببيانات شركاته المنتظرة من نتائج أعمال سنوية بجانب البت في عرض أسهم جلوبال وطرق الهيكلة علي السهم.

وذكر صفوت عبد النعيم أنه في كل الأحوال يتوقع بداية إيجابية ومحفزة لبناء مراكز شرائية ومحافظ جديدة بعد انتهاء حركة التصحيح الشهر الماضي.

وتوقع خبير أسواق المال للاسبوع القادم تحرك المستوي الرئيسي للبورصة مابين 14700 نقطة و15200 نقطة ، والمؤشر السبعيني بين مستوي 714 نقطة حتي 736 نقطة.

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 14,819.6 نقطة، بينما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 716.64 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 1,804.88 نقطة.

هذا وقد جاءت قيم التداولات فى معدلاتها المرتفعة بعد أن تذبذب الأداء بين القوة البيعية والشرائية خلال تداولات الخميس وبلغ حجم التداول على الأسهم 223 مليون ورقة مالية بقيمة 703.1جنيه، عبر تنفيذ 23.8ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 84.5% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.6%، والعرب على 5.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.5% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.4%.