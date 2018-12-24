البورصة تفقد 6.1 مليار جنيه في ختام التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات بيع من شرائح من المستثمرين قبيل بدء موسم أعياد الكريسماس، واتجاه المحافظ المالية لتسوية مراكزها المالية مع قرب نهاية العام.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1. 6 مليار جنيه من قيمته، ليصل إلى 5. 731 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 440 مليون جنيه.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 26. 1%، ليغلق عند مستوى 12.784.44 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 38. 0%، مسجلا 671.47 نقطة.

وامتدت التراجعات إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا، الذي خسر نحو 5. 0% من قيمته عند الإغلاق، لينهي التعاملات عند مستوى 1.675.86 نقطة.