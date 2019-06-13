البيت الأبيض: ترامب اطلع على حادثة بحر عمان

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز اليوم الخميس، إنه تم إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحادثة ناقلتي النفطفي خليج عمان.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدثة القول: إن الحكومة الأمريكية تقدِّم المساعدة وسوف تستمر في تقييم الوضع.

وكانت سارة قد قالت في وقت سابق : “نحن على علم بالتقارير التي تفيد بوقوع هجوم على ناقلات نفط في خليج عمان. الحكومة الأمريكية مستمرة في تقييم الوضع”.

وكانت البحرية الأمريكية، أوضحت في وقتٍ سابقٍ اليوم، أنَّ ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار في حادث وقع في بحر عمان، وأنها تقدِّم المساعدة في ذلك الحادث. فيما ذكرت وكالة “رويترز”، أن ناقلة نفط تعرضت لإطلاق طوربيد.

من جانبه، أوضح مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني، أنَّه على علم بحادث شحن في خليج عمان، مضيفًا: “تتحرَّى المملكة المتحدة وشركاؤها الأمر حاليًا”.

وأدى الحادث إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية؛ حيث ارتفع خام برنت بنسبة 4% بينما ارتفع الخام الأمريكي الخفيف بأكثر من 3%.