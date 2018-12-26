“التأمين الصحي”: 14% من طلاب المدارس مصابون بالسمنة.. وسنغير الوجبات المدرسية

قالت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي بوزارة الصحة، إن 22% من طلاب المدارس مصابون بالأنيميا، بمعدل أكثر من 7 آلاف طالب وهو مؤشر خطير، و14% من طلاب المدارس مصابون بالسمنة بينهم 11% من الفتيات.

وأضافت عبدالحميد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc »، أنه سيتم تغيير الوجبات المدرسية للقضاء على مرض الأنيميا من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم ونشر التوعية، لحالات الأنيميا، عن الوجبات الغذائية السليمة، وأنه سيتم إشراك أولياء الأمور في هذه الخطة التدريبية.