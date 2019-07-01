التضامن تؤكد : إنتظام صرف معاشات يوليو من اليوم الإثنين بالذيادة المقررة

التايم المصرية / وحيد العطار

أكدت وزارة التضامن الإجتماعي إنتظام صرف معاشات شهر يوليو إعتبارا من اليوم الإثنين بالذيادة المقررة 15% بحد أدني 150 جنيها

وذلك للمعاشات التي تصرف من منافذ صندوق التأمين

هذا وأكدت الوزارة إنه تم إتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجهيز لتجهيز ماكينات الصرف الألي ومنافذ صرف المعاشات والمستحقين عنهم

وبالنسبة للمعاشات المحوله علي مكاتب هيئة البريد وبنك ناصر سوف يتم تقديم الصرف لهم إعتبارا من يوم الخميس 4 يوليو بدلا من 5 يوليو الموافق الجمعة

أما بالنسبة للمعاشات المحولة علي البنوك سوف يتم الصرف إعتبارا من الأربعاء 10 يوليو

هذا وقد أكدت وزارة التضامن أن قرار الذيادة جاء منصفا للمعاشات الدنيا حيث تضمن قرار العلاوة بحد أدني 150 جنيها وحد أقصي 832,5