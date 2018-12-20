التعليم العالى: 10جامعات مصرية حصدت مراكز متقدمة بأفضل 500 جامعة بالعالم

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن كليات بالجامعات المصرية حصلت على مراكز متقدمة في تصنيف شنغهاي.

وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية لبرنامج “رأي عام” مع الإعلامى عمرو عبدالحميد على قناة TeN، أنه لديه تكليف بضرورة أن تنافس الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، وفي مجال الصيدلة والصناعات الدوائية حصلت 10 جامعات مصرية على مراكز متقدمة ضمن الـ 500 جامعة الأوائل على العالم، وحققت كلية الصيدلة جامعة القاهرة ترتيبا متميزا بين 101 – 150 وهو نفس الترتيب الذي حصلت عليه عدة جامعات دولية مرموقة وهي “ماكمستر الكندية و نيويورك وونورث ويسترن وكنساس”.

وتابع الوزير، أن 10 جامعات مصرية دخلت تصنيف أفضل 500 جامعة عالمية، وتقدمت جامعة القاهرة بفارق 50 مركز تقريبًا على جامعات “السوربون الفرنسية وبيرن السويسرية”، مضيفًا: “حصلت كليات الصيدلة بجامعات عين شمس والأزهر والمنصورة على الترتيب بين 201-300، يليها جامعة الإسكندرية بين 301-400، ثم جامعات أسيوط وبني سويف والمنيا وقناة السويس والزقازيق بين 401 – 500”.

وذكر أنه “في مجال العلوم الطبية البيطرية حققت 7 جامعات مصرية ترتيبا متميزًا في الـ300 جامعة الأوائل على مستوى العالم تقدمتهم جامعة المنصورة في الترتيب 101-150 يليها جامعات القاهرة والزقازيق وكفر الشيخ في الترتيب 151-200، يليها جامعات بني سويف وأسيوط والإسكندرية في الترتيب 201-300″، مشيرًا إلى أن ذلك التصنيف يجعل الطلاب الدارسين يستوعبون أهمية الكليات وما تقدمه الدولة لهم، أما في مجال الطب البشري الإكلينيكي، حصدت جامعة القاهرة مركزا متميزا بين 301-400 وهو نفس الترتيب مع جامعات كونتيكت وكنتاكي والمسيسبي الأمريكية، وفيما يخص مجال طب الفم و الأسنان جاءت ثلاث جامعات مصرية في الترتيب من 201-300 وهي جامعات القاهرة و المنصورة والإسكندرية مع جامعات بريطانية عريقة”.

وأكد وزير التعليم العالى، “نسعى لإبرام اتفاقيات دولية مع المراكز البحثية العالمية من أجل التطوير، وأن تصنيف شنغهاي من أكبر أنظمة تقييم الجامعات في العالم”.