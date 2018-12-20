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“التعليم” تخاطب المديريات باستمرار الدراسة بالصفوف الأولى حتى 24 يناير

20 ديسمبر، 2018
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جددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تأكيدها على استمرار الدراسة وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى 24 يناير المقبل.

وأكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمنع إشراك معلمات رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى فى أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول على أن يكلف مدير المديرية فى كل محافظة مسئول المتابعة بإعداد تقارير يومية بمدى الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسى لطلاب النظام الجديد والالتزام بالتدريس حتى يوم 24 يناير المقبل.

وشدد رضا حجازى، فى خطاب له للمديريات على أن الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء سوف بمتابعة المواعيد المحددة فى الخريطة الزمنية والتى بها بداية ونهاية عقد الامتحانات لطلاب مرحلة التعليم الأساسى .

وحذر رئيس قطاع التعليم العام، من عقد أى امتحانات فى الإجازات الرسمية للأخوة المسحيين.

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