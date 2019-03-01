التموين : إنذار البطاقات المرفوعة من الدعم نهائيا بداية من صباح الجمعة

التايم المصرية / وحيد العطار

علي السادة المواطنين أصحاب البطاقات التموينية مراجعة بون الصرف الخاص بالخبز والتموين من صباح يوم الجمعة ومراعاة أنه سيتم الإعلان أن البطاقة موقوفه وقفا مؤقت وغير ساري من صباح اليوم الجمعة ةلذلك يجب مراعاة الأتي لتلك البطاقات

١- وقف البطاقة نهائيا بداية من أول إبريل وهناك فرصة لمدة ١٥ يوم بدأ من ٢٠١٩/٣/١ وحتي ٢٠١٩/٣/١٥ وهو تظلم في وقف البطاقة التموينية المؤقت والغير ساري

٢- يكون التظلم عبر الدخول علي الإنترنت من خلال موقع دعم مصر برقم البطاقة التموينية والرقم القومي لتظهر بيانات البطاقة أمامك

ولن تقبل التظلمات بالمكاتب التموينية وتكون التظلمات عبر موقع دعم مصر وليس لمكاتب التموين علاقة بذلك

٣- لا يحق للمواطن تعديل بيانات بطاقتة التموينية من خلال الموقع

٤- أخر موعد لتلقي التظلمات عبر الموقع يوم ٢٠١٩/٣/١٥ وبعدها سيتم إغلاق الموقع

٥- إعتبارا من يوم ٢٠١٩/٣/١٦ سيبدأ فحص التظلمات

٦- وقف البطاقة نهائيا أول أبريل ٢٠١٩

كما يجب ملاحظة أنه :

من لم يتقدم بتظلم وهو منذر ببون البطاقة التموينية موقوفه وقفا مؤقت وغير ساري سيكون مصير بطاقته التموينية الوقف النهائي من أول إبريل