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التموين تحسم سعر رغيف الخبز المدعم بعد زيادة أسعار الوقود

5 يوليو، 2019
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اعلن مصدر مسؤول بوزراة التموين والتجارة الداخلية، عن مصير سعر رغيف الخبز المدعم وأسعار والسلع التموينية لأصحاب البطاقات، بعد قرار تحريك أسعار الوقود، اليوم الجمعة، والذي ينعكس على شتى أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح المصدر، أنه لا زيادة في في سعر رغيف الخبز المدعم أو أسعار السلع التموينية، بعد زيادة أسعار المحروقات، مشيرًا إلى أن الوزارة تتحمل فارق أسعار السولار للمخابز، حتى يصل الخبز المدعم لأصحاب البطاقات بواقع 5 قروش للرغيف.
وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تذليل أى عقبات تواجه منظومة إنتاج الخبز لتوفيره للمواطنين طوال الوقت، وكذلك توفير السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بنفس الأسعار دون زيادة، حيث تتحمل الوزارة فارق تكلفة النقل
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