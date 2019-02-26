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التموين تعلن موعد بدء تظلمات غير مستحقي الدعم قبل حذفهم

26 فبراير، 2019
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"التموين" إلغاء 4 فئات من البطاقات.. و5 إجراءات لإعادة الأفراد المستحقين

التموين تعلن موعد بدء تظلمات غير مستحقي الدعم قبل حذفهم

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن الوزارة تعمل حالياً على إتاحة تظلمات المواطنين المقرر استبعادهم مارس المقبل خلال المرحلة الثانية من التنقية والتي تضم 5 معايير، هي: “من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات، شهرياً، ومن تزيد فاتورة استهلاكه للهاتف المحمول عن 800 جنيه، شهرياً، أن تزيد مصاريف مدارس أحد الأبناء عن 30 ألف جنيه، سنوياً فأكثر، بالإضافة إلى من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث، وشاغلي الوظائف العُليا”.

وأضاف مدكور أنه من المقرر فتح باب تلقي التظلمات بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية مارس المقبل عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين “www.tamwin.com.eg” فقط.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أعلن أنه سيتم إتاحة تلقي التظلمات عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة دعم مصر “www.tamwin.com.eg”، ولن يتم استقبال أي تظلمات عبر مكاتب التموين.

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