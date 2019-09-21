“التموين” قبول قيد الزوجه على بطاقة تموين الزوج.. في تلك الحالة

كشف وزير التموين على المصيلحي، اليوم السبت، عن أنه اصدر تعليمات بقبول قيد الزوجة على بطاقة تموين الزوج، إذا كانت غير مدرجة على بطاقة تموين اسرتها.

وجاءت توجيهات وزير التموين، خلال افتتاحة اليوم 4 مراكز لتقديم خدمات التمونية للموطنين في محافظة الجيزة.

وتأتى تعليمات الوزير تسهيلًا على الموطنين الذين يبحثون عن اصدار بطاقات تموين لأفراد اسرتها.

وأكد وزير التموين، على أن قبول تظلمات الموطنين المستبعدين من منظومة الدعم مستمرة بعدما تم إعادة فتحها يوم الخميس الماضي.

وأضاف المصيلحي، أنة لن يتم قبول تظلمات ورقية من الموطنيين، بل سيتم قبول التظلمات عبر الموقع الألكتروني للوزارة.

وشدد المصيلحي، على أنه لن يضار أي مواطن من عمليات حذف الموطنين من منظومة الدعم، مطالبًا الموطنين الغير مستحقين للدعم ضرورة التنازل توعية عن بطاقات التموين.

أسباب استبعاد الموطنون من منظومة الدعم:

وأعلنت وزارة التموين عن عدة أسبابا تكون الدافع وراء استبعاد الموطنين من منظومة الدعم وهي :

١- أن تكون فاتورة إستهلاك كهرباء أكثر من 650 كيلو وات / شهرياً .

٢- أن تبلغ فاتورة إستهلاك المحمول أكثر من 800 جنيه / شهرياً .

٣- أن تبلغ مصاريف مدارس 30 ألف جنيه / سنوياُ فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة .

٤- أن يمتلك سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.

٥- شاغلي الوظائف العليا .

المالية 149 مليار جنيه دعم السلع التمونية في موازنة 2019-2020

قالت وزارة المالية، إنها خصصت دعم للسلع بقيمة 149 مليار جنيه في موازنة العام المالى 2019-2020.

ونفت بذلك المالية الأخبار المتداولة بخصوص رفع الدولة الدعم عن الموطنين سواء دعم سلعي أو دعم للمواد البتروالية.

وأوضحت المالية أنها خصصت في موازنة العام المالى 2019-2020، نحو 149 مليار جنيه دعم لبرامج السلع موزعة بين دعم للسلع التموينة بقيمة 89 مليار جنيه، ودعم للمواد البتروالية بقيمة 53 مليار جنيه، ودعم للكهرباء بقيمة 4 مليار جنيه، ودعم للأدوية والالبان الأطفال بقيمة 1.5 مليار جنيه، ودعم لشركات المياة بقيمة مليار جنيه.