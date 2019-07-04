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التنمية المحلية ترسل إشارة لسكرتير عموم المحافظات استعدادا لتحريك أسعار البنزين
أرسلت وزارة التنمية المحلية إشارة إلى سكرتير عموم المحافظات، بفتح غرف العمليات اعتبارا من صباح اليوم الخميس، استعدادا لتنفيذ بعض الإجراءات الاقتصادية، ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات لتحريك أسعار البنزين- بحسب ما نشر موقع “القاهرة 24”.
ونشر الموقع المذكور أنه تم توجيه خطاب من التنمية المحلية إلى سكرتيري عموم المحافظات، جاء نصه: “يرجى التكرم بفتح غرف العمليات اعتبارًا من باكر الخميس الموافق 4/7/2019، الساعة 8 صباحًا استعدادًا لتنفيذ بعض الإجراءات الاقتصادية مع إعطاء تمام يومي الساعة 9 لغرفة عمليات الوزارة بالمستجدات اليومية”.