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التنمية المحلية ترسل إشارة لسكرتير عموم المحافظات استعدادا لتحريك أسعار البنزين

4 يوليو، 2019
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أرسلت وزارة التنمية المحلية إشارة إلى سكرتير عموم المحافظات، بفتح غرف العمليات اعتبارا من صباح اليوم الخميس، استعدادا لتنفيذ بعض الإجراءات الاقتصادية، ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات لتحريك أسعار البنزين- بحسب ما نشر موقع “القاهرة 24”.
ونشر الموقع المذكور أنه تم توجيه خطاب من التنمية المحلية إلى سكرتيري عموم المحافظات، جاء نصه: “يرجى التكرم بفتح غرف العمليات اعتبارًا من باكر الخميس الموافق 4/7/2019، الساعة 8 صباحًا استعدادًا لتنفيذ بعض الإجراءات الاقتصادية مع إعطاء تمام يومي الساعة 9 لغرفة عمليات الوزارة بالمستجدات اليومية”.
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