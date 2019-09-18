الجالية المصرية بأوكرانيا تعلن تأييدها للرئيس السيسي

أكدت الجالية المصرية بأوكرانيا تأييدها الكامل للقيادة السياسية المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمها للقوات المسلحة والشرطة المصرية.

وأشادت الجالية المصرية، بما حققته مصر خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات فاقت كل تصور في زمن قياسي أشبه بالمعجزة في الوقت الذي تكافح فيه الإرهاب والمؤامرات الخارجية ضد الوطن والأمة العربية.

وأضافت الجالية أن هذه الهجمة الشرسة من قبل مأجورين هي مؤامرة للنيل من رموزنا الوطنية وقواتنا المسلحة بعد الإنجازات العظيمة التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.