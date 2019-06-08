أخبار مصرعاجل

الجريدة الرسمية تنشر قرارا هاما للرئيس السيسي

8 يونيو، 2019
547 أقل من دقيقة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار رقم 250 لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البرى “فرع القاهرة”، لمدة 4 سنوات.
وينص القرار على أن يشكل مجلس إدارة الشركة برئاسة اللواء أركان حرب صبرى عبد اللطيف حسين على، وعضوية كل من: ممثل عن وزارة الداخلية من الدرجة الممتازة يختاره وزير الداخلية، وممثل عن وزارة السياحة من الدرجة الممتازة يختاره وزير السياحة، ومستشار عن مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وممثل عن محافظة القاهرة من الدرجة الممتازة يختاره محافظ القاهرة.
ونشر القرار فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم السبت.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

27 أكتوبر، 2018
115

ما لا تعرفه عن جامعة الخليج الطبية التي ستُقام في العاصمة الإدارية الجديدة

19 مارس، 2019
713

حسام هزاع: السياحة ستعود لما كانت عليه في 2010 نهاية العام الجاري

25 نوفمبر، 2018
140

الزمالك يكشف سر استبعاد حازم إمام في مواجهة الجونة

24 نوفمبر، 2018
139

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.05% خلال جلسات الأسبوع المنتهى

إغلاق