الجريدة الرسمية تنشر قرارا هاما للرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار رقم 250 لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البرى “فرع القاهرة”، لمدة 4 سنوات.

وينص القرار على أن يشكل مجلس إدارة الشركة برئاسة اللواء أركان حرب صبرى عبد اللطيف حسين على، وعضوية كل من: ممثل عن وزارة الداخلية من الدرجة الممتازة يختاره وزير الداخلية، وممثل عن وزارة السياحة من الدرجة الممتازة يختاره وزير السياحة، ومستشار عن مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وممثل عن محافظة القاهرة من الدرجة الممتازة يختاره محافظ القاهرة.

ونشر القرار فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم السبت.