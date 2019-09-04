الجهاز التنفيذي المحلي لمحافظة القليوبية أعلن الحرب بمدينه بنها

كتب — السيد يوسف

بعد سنوات طويله من إحتلال الباعة الجائلين بمنطقة منشية النور ( عزبة السوق ) سابقا وترسيخ مفهوم وضع اليد وإظهار القوة فى وجه القانون ومنفذية من الجهات المعنية بمحافظة القليوبية ، وبعد صرخات طويلة من المواطنين تطالب فيها بالتحرر من الدخلاء من بعض العناصر الخارجه عن القانون تحت مسمى بائع جائل ، بالإضافة إلى استغلال الطاقة والكهرباء بدون وجه حق وكذلك غلق الطريق العام أمام المواطنين بشكل فاج ومهين .

واكدت مصادر مطلعة بديوان عام المحافظة بأن الدكتور علاء عبدالحليم محافظ الإقليم كلف الدكتورة إيمان ريان نائبة المحافظ بتحرير المنطقة من ذلك الفيروس القاتل والمعطل للمصالح العامه ، مع ضرورة إيجاد حلول فورية بتوفير اماكن بديله لهؤلاء الباعة المنتشرين فى الطرق العامة ، حفاظا على سلامة المواطنين وتسهيل حركة المرور وإظهار العاصمة ( بنها )بالشكل الحضاري التى تجب أن تكون عليه .

حيث أفادت المصادر بالجهاز التنفيذي المحلي لمحافظة القليوبية بأنه تم التنسيق مع مدير أمن القليوبية اللواء طارق العجيزي مساعد الوزير لأمن القليوبية بتوفير قوه أمنية مشكله من قوات أمن القليوبية والشرطه النظامية وإدارة مباحث الجنائية ومباحث الكهرباء وهذا للسيطرة فى تنفيذ عملية الإخلاء لسوق الدائم بمنطقة منشية النور والمتمركز أسفل الكباري ، واكدت المصادر بأن ذلك يعد أكبر عملية إخلاء حدثت فى تاريخ المحافظة من الباعة الجائلين منذ عده سنوات طويله مضت .

وقال المصدر والذي رفض ذكر اسمه ، عزمت الدكتور إيمان ريان نائبة المحافظ بنزول حمله مكبرة غدا الخميس الموافق 5 سبتمبر الجاري بفك كافة المخيمات وازاله العربات والوصلات الكهربائية الغير شرعية والتى تستخدمها الباعة دون حق قانوني ، ويرافقها اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية وقوة كبري من مديرية أمن القليوبية وحمدي سلامه رئيس مدينة بنها ونوابه الدكتور امان عصر وعلى أمام وموظفي إدارة الاشغالات .

وأشار المصدر إلى أنه قام الجهاز التنفيذي المحلي لمدينة بنها بتوفير مكان بديل لهؤلاء الباعة فى شارع ترعة الإشارة خلف مصنع السبيلي للأحذية .

واضاف المصدر بأن الحمله مستمر يوميا حتى يتم السيطرة على المنطقة واخلاءها فى الباعة واستقرار المنطقة .