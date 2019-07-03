الجيش الأمريكي يدعو مواطني العاصمة لعدم الذعر من وجود الدبابات بأحيائهم

دعا الجيش الأمريكي سكان العاصمة واشنطن من الذعر؛ إذا رأوا دبابات وناقلات جنود مدرعة تجوب أحياءهم خلال الأسبوع الحالي.

وذكر موقع “ذا هيل” الأمريكي أنه تم نقل دبابتين عسكريتين على الأقل من نوع “برادلي” من ساحة السكك الحديدية إلى ناشيونال مول ليلة الثلاثاء استعدادا لاحتفال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيوم الاستقلال غدا الخميس تحت عنوان “تحية لأمريكا”.

وقال متحدث باسم الجيش: “سترونها تتحرك في منطقتكم، لكن لا داعي للذعر”.

ويخطط ترامب لإلقاء كلمته عند نصب لنكولن التذكاري كجزء من احتفالات يوم الاستقلال، وسيشمل هذا الحدث تحليق طائرات حربية أمريكية من طراز “بلو إنجلز” وطائرة نفاثة.