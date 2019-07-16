الجيش الليبي: الساعات المقبلة تحمل مزيدا من بشائر النصر على الميليشيات

أصدر اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، بيانا أكد فيه أن الساعات المقبلة ستحمل انتصارات في إطار عملية تحرير طرابلس.

ووفق البيان تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي وفي كل المحاور من تطوير عمليات هجومية تعبوية على كل خطوط النار مستفيدة من دروس المعارك السابقة وعليه استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة وتقدم نحو مواقع تتمركزات الميليشيات الإرهابية.

وأضاف البيان: “القوات الجوية قدمت الدعم الناري القريب في جميع مراحل الهجوم كما دكت أهدافا إرهابية في العمق الاستراتبجي المعادي، ومرحلة الحسم التعبوية والاستراتيجية أظهرت كفاءة وقدرة عالية لقواتنا على كل المستويات من القيادة الاستراتبجية والتكتيكية وعلى مستوى الانضباط التنفيذي للخطط العسكرية على الأرض كما هي على الخريطة”.

وفي ختام البيان أكد متحدث الجيش أن الساعات المقبلة تحمل المزيد من بشائر النصر على الميليشيات الإرهابية والعصابات الإجرامية وفق البيان، وأطلق الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية في الرابع من أبريل الماضي عملية عسكرية لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات الإرهابية التي تسيطر على العاصمة بغطاء من حكومة الوفاق ودعم قطري تركي.