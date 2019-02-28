الجيش الليبي يسيطر على الحدود مع تشاد والنيجر والجزائر

سيطر الجيش الوطني الليبي، مساء الخميس، على الحدود الليبية مع تشاد والنيجر والجزائر، نقلا عن “سكاي نيوز عربية”.

كما سيطر الجيش الليبي على مدينة غات ومنطقة العوينات الغربية على الشريط الحدودي مع الجزائر.

وكان الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، العميد أحمد المسماري، قد أكد خلال مؤتمر صحفي عقده في بنغازي أمس الأربعاء أن “العمليات العسكرية والواجبات القتالية في الجنوب لم تنتهِ بعد”، مشيرًا إلى أنهم في “انتظار قرار القائد العام بإنهاء العمليات العسكرية بالجنوب”.