الجيش الليبي يسيطر على مقرات حكومية جديدة و مطار طرابلس

كشف مصدر عسكري أن قوات الجيش الليبي بسطت سيطرتها على عدة أماكن استراتيجية في العاصمة الليبية طرابلس مساء الجمعة، بعد تحرك القوات المسلحة الليبية من عدة محاور لتنفيذ مهامها الموكلة بها. الجيش الليبي سيطر على مقر الاستخبارات العسكرية وكذلك معسكر 7 أبريل والأرصاد والجبس وكوبري الفروسية التي لا تبعد كثيرًا عن قلب العاصمة الليبية. في السياق ذاته، أكد الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن قوات الجيش الليبي لا تزال تسيطر على مطار طرابلس، مضيفًا أن قوات الجيش تحركت عدة كيلومترات على طريق المطار لتأكيد السيطرة ووضع نقاط استحكام ومراقبة في محيط المطار، نافيًا ما صرح به وزير داخلية الوفاق باش آغا باستعادتهم السيطرة على المطار