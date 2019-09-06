الجيش والشرطة وتحديات الواقع

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين

شن عدد من المواليين لجماعة الاخوان الارهابية ومجموعة من المناهضين للدولة المصرية والراغبين في اعادة الوطن الي مرحلة الانفلات والفوضي التي حدثت في اعقاب يناير المشئوم عام 2011 .هجوما حادا علي القوات المسلحة والشرطة بصورة ملفته للانظار وكان اخرها الهجوم الذي شنه الكومبارس المسمي محمد علي والهارب الي قنوات الشر والضلال بتركيا

ولما كانت هذة الحملة الممنهجة بدأت تدور عجلاتها في اطار تشويه الدولة وانكار ما تحقق من انجازات كبيرة اعادت مصر الي بؤرة الدول المتقدمة التي زاد ثقلها اقتصاديا وحربيا و اجتماعيا ينبغي علينا ان نحذر من الانسياق وراء هولاء الخارحين عن الاهلية الوطنية و المموالين و المتاجرين بالوطن بما يخدم مصالهم واغراضهم الدنيئة

و تناولت الحملة تسليط الضوء علي تولي قيادات من الجيش والشرطة لمفاصل الدولة في جهاز المحليات و المدن والقري بحجة ان هذة القيادات لا تجيد التعامل مع الجماهير وانهم يظنون ان الشعب جنود لديهم وعلي المجند السمع والطاعة وتنفيذ الاوامر .وردا علي هذة المزاعم اقول ان رجال الجيش والشرطة يملكون قدرات فنية و مهارية في التعامل مع الواقع بمصداقية وتعاملت مع بعضهم ووجدت فيهم حسن التعاون وامتلاك القدرة علي اتخاذ القرارات السليمة التي تنجز و تحقق النتائج المطلوبة

واؤكد ان الحرب علي القوات المسلحة والشرطة لها اغراض رخيصة تستهدف اسقاط والوطن و هدم ما تحقق من انجازات فاقت التوقعات في شتي المجالات ورأينا مشروعات عملاقة في الصناعة والتجارة و الزراعة و منشأت جديدة ابهرت العالم وحققت المراد من خفض العجز في الموازنة وتقليل الدين الخارجي نسبيا و سد الفجوات الغذائية و الاقتصادية وكلها ايجابيات وضعت مصر علي خريظة العالم و بخاصة في المنطقة العربية والافريقية ولا ننسي ما تحقق في مجال تسليح الجيش المصري وتطوير جهاز الشرطة و الكشف عن البنرول و احتلال مصر مركزا متقدما في مجال انتاج الغاز

ما قاله الكومبارس محمد علي وما اثاره في السوشيال ميديا خلال الايام الماضية يكشف النقاب ان المؤامرات و المخططات الداخلية والخارجية مازالت قائمة و تحاصر الوطن من كل اتجاه وان التمويلات و محاولان مخابرات الدول المعادية ما زالت تعمل جاهدة لايقاف عجلة الانتاج التي دارت واطلق مسيرتها الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الرجل الذي وضع علي عاتقة اعادة مصر الي مكانها الطبيعي مهما كانت التحديات ومهما كانت التكاليف

و يجب ان لا ننسي استمرار الحرب علي الارهاب و الجهود التي تبذله الشرطة المصرية للقضاء علي الجريمة بكافة اشكالها و الجهود التي يبذلها قطاع الامن الوطني للسيطرة علي الموقف و توجيه الضربات الاستباقية لتلك الجماعات الارهابية المجرمة التي ما زالت تتحرك بتعلميات من مخابرات دول العداء وما زالت التمويلات والعتاد تصل الي كلاب الاجرام في محاولات مستميتة لهدم الوطن الغالي وهذا لم ولن يحدث ما دمنا نمتلك شرطة قوية وجيش عتيد