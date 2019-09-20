محكمة الاستئناف تؤيد الحبس شهر وغرامة 500 جنيه لزوج رفض تسليم الصغار لحضانة امهم

كتب طارق درويش

أيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة حكم الحبس الصادر ضد المدعو بسام محمود حنفى لإمتناعه عن تسليم الصغار لحاضنتهم السيدة هدى إبراهيم بلال وذلك فى الجنحة رقم 3450 لسنة 2019 جنح مستأنف مدينة نصر والمقيدة برقم 8223 لسنة 2019جنح مدينة نصر أول كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المذكور شهر مع الشغل وكفالة 500ج وتعويض بمبلغ 5001 جنيه و 50 ج أتعاب محاماة وعارض المذكور فى الحكم وقضت محكمة جنح مدينة نصر فى معارضته بالرفض والتأييد فقام بإستئناف ذلك الحكم ولم يحضر جلسة الإستئناف ولم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيل عنه فقضت المحكمة برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إلزامه بالمصاريف الجنائية الأمر الذى دعى محام المدعية بالحق المدنى على أيوب المحامى بالنقض مدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات إلى التقدم بطلب الحصول على صورة رسمية من الحكم للسيد المستشار رئيس نيابات مدينة نصر وقد حصل أيوب على صورة الحكم وتقدم به لرئيس مباحث مدينة نصر ولرئيس إدارة تنفيذ الأحكام وإبلاغ المطارات والموانى عن طريق مصلحة السفر والهجرة والجنسية حيث أن المتهم الهارب من تنفيذ الحكم يحمل الجنسية الليبية مع الجنسية المصرية وقد قام أيوب بإبلاغ وحدات المرور لسرعة ضبط المتهم الهارب من العدالة حيث أنه يعمل لدى شركتى أوبر وكريم وكان المتهم الذي أستولى على صغار المدعية بالحق المدنى يقيم مع والده ووالدته بمدينة نصر بالعنوان 6 شارع أحمد فؤاد نسيم من ش الطيران خلف فندق سونستا مدينة نصر أول وهما يتستران عليه ويساعداه على إخفاء صغاره وقد علمت التايم المصرية من أيوب بأنه قد أقام قضية جديدة ضد كل من محمود حنفى وخديجة مصطفى والدا المتهم الهارب لمشاركتهما له فى جريمة عدم تسليم الصغار