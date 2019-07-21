الحرب الباردة تشتعل بين قطر وتركيا بسبب توطيد تميم علاقاته مع امريكا

كتب طارق درويش

تفجرت الازمات و تدهورت العلاقات بين قطر وتركيا في الاوانة الاخيرة بسبب اعتراف تميم ببناء قواعد امريكية علي الاراضي القطرية باموال قطر نفسها بما يقدر ب185 مليار دولار بالاضافة الي الاستثمارات القطرية في امريكا

كان اردوغان قد عاتب تميم ببسب اتجاهه للعمل مع امريكا في الوقت الذي تحتاج فيه تركيا لهذة المبالغ الضخمة

واعتبر اردوغان تصرفات تميم بانها خيانة لتركيا وان العلاقات الموجودة علي الساحة والتي يراها العالم انها وطيدة مجرد مشاهد اشبه بمسلسل درامي